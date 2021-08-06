Olimpiyat Stadı'ndaki yarışı Kipyegon, 3.53.11'lik derecesiyle birinci sırada bitirdi. Kipyegon bu derecesiyle olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 33 yıl önce 1988 Seul'de Romanyalı Paula Ivan'a 3.53.96'yla aitti.
Kipyegon, 2016 Rio'dan sonra Tokyo'da da 1500 metreyi kazanarak unvanını korudu.
Gümüş madalyayı 3.54.50'lik derecesiyle Büyük Britanya'dan Laura Muir, bronz madalyayı ise 3.55.86'lık zamanıyla Hollanda'dan Sifan Hassan elde etti.
Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, kadınlar 10 bin metrede kırdığı dünya rekoruyla dikkatleri üzerine çektikten sonra, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da kadınlar 5 bin metrede altın madalyayı 14.36.79'luk zamanıyla kazanmıştı.
4X100 KADINLAR
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar 4x100 metre bayrak yarışı finalinde altın madalyayı Jamaika aldı.
Olimpiyat Stadı'ndaki yarışta altın madalyayı Briana Williams, Elaine Thompson-Herrah, Shelly Ann Fraser-Pryce ve Shericka Jackson'dan oluşan Jamaika, 41.02'lik derecesiyle kazandı.
Gümüş madalyayı ABD 41.45, bronz madalyayı ise Büyük Britanyalı sporcular 41.88'lik dereceleriyle elde etti.
4X100 ERKEKLER
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinde altın madalyayı İtalya aldı.
Olimpiyat Stadı'ndaki yarışta altın madalyayı Lorenzo Patta, Marcell Lamont Jacobs, Fostine Eseosa Desalu ve Filippo Tortu'dan oluşan İtalya, 37.50'lik derecesiyle kazandı.
Gümüş madalyayı Büyük Britanya 37.51'lik, bronz madalyayı ise Kanadalı sporcular 37.70'lik dereceleriyle elde etti.
2012 ve 2016'nın altın madalya kazanan takımı Jamaika, efsane atlet Usain Bolt'un olmadığı olimpiyatta madalya alamadı ve 5. oldu.
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