Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftinin Bebek turu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bebek trafiğinde otomobillerinin içerisinde objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte 38'inci yaş gününü kutlayan Fahriye Evcen, "Benim için en anlamlı gün" ifadelerini kullanmıştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evcen; "Ailemle beraberdik, her şey çok güzeldi" dedi.

Öte yandan Burak Özçivit'in Hindistan'daki bir projede yer alacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine ünlü oyuncu, "Tam öyle bir şey demedim ama inşallah" ifadelerini kullandı. Ayrıca Burak Özçivit'in kolundaki saatin de yaklaşık 2 milyon TL olduğu konuşuluyor.