27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs Türkiye'de de etkisini gösterdi. Türkiye koronavirüse karşı önceden alınan tedbirlerle vakayı en hasarsız şekilde atlatmaya çalışıyor. Bu konuda her gün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne doktoru gibi sorular merak ediliyor. Fahrettin Koca eğitimi ile alakalı detaylara buradan ulaşabilirsiniz. İşte Fahrettin Koca eğitim durumu, eğitim geçmişi kısaca eğitim hayatı
FAHRETTİN KOCA NE DOKTORU?
1988’de İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden mezun olarak göreve başlayan Fahrettin Koca, 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Bakan Koca çeşitli sağlık kuruluşlarında medikal direktörlüğü ve doktorluk görevlerinde yer almıştır.
Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı (TESA)’da kurucu başkanlık görevi yapan Koca, daha sonra bu vakıf tarafından 2009 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kuruculuğunu da yaparak Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmüştür.
Bunların dışında Fahrettin Koca’nın Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği’nde, (TPK) Türk Pediatri Kurumu’nda, Sağlık Meslek Komitesi’nde, (İTO) İstanbul Ticaret Odası’nda, (OHSAD)Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği’nde üyelikleri bulunmaktadır.
(DEİK) Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi’nde Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı olan Fahrettin Koca aynı zamanda Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Fahrettin Koca Kimdir?
Adı Soyadı: Fahrettin Koca
Doğum yeri: Konya (Kulu)
Doğum tarihi: 2 Ocak 1965
Mesleği: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, İstanbul Medipol Üniversitesinin Kurucusu ve sahibi, Siyasetçi
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