Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Fahrettin Altun: Dezenformasyona asla tevessül etmemeliyiz - Güncel haberler

        Fahrettin Altun: Dezenformasyona asla tevessül etmemeliyiz

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin tanıtım programında, "Ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dilden uzak durmalıyız. Dezenformasyona asla tevessül etmemeliyiz. Ve asla terör propagandasına müsaade etmemeliyiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 23:50 Güncelleme: 17.12.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dezenformasyona asla tevessül etmemeliyiz"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da bir otelde düzenlenen Farsça dijital haber platformu 'TRT Farsi'nin tanıtım programına katıldı. Altun, TRT Farsi'nin bugün itibariyle yayın hayatına başladığını belirterek, "İnşallah TRT Farsi'nin yolu açık olsun. TRT Farsi ülkemize, bölgemize, insanlara hayırlar getirsin, hakikatin hizmetkarı olsun ve inşallah dünya barışına, dünya istikrarına, huzuruna hizmet etsin" diye konuştu.

        'HEM BÖLGEMİZ HEM İNSANLAR İÇİN ÖNEMLİ'

        Altun, ayrıca TRT Farsi'nin hakikat mücadelesinin bir eseri olduğunu da kaydederek, "TRT Farsi'nin kurulması hem ülkemiz için önemli hem bölgemiz için önemli hem de insanlık için önemli. Farsi çekimi zengin bir dilde yapılacak bir yayından bahsediyoruz. Bu zengin kültür ikliminde var olmak, yayın yapmak, içerik üretmek, kuşkusuz dünya kültürüne, insanlığa bir hizmettir. Bunun yanında bölgenin, dünyanın iki kadim halkı arasında doğrudan bir etkileşim kanalı inşa etmek, son derece hayatı bir unsurdur" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        'BÖLGESEL İSTİKRARI GÜÇLENDİRMEK GİBİ BİR HEDEFİ VAR'

        TRT Farsi'nin Farsça konuşulan coğrafyalara bilgi akışı sağlamak üzere yola çıktığına işaret eden Altun, "Bölge ülkeleri arasındaki kültürel bağları daha da geliştirme amacı taşıyor. Ebette TRT Farsi'nin bölgesel istikrarı güçlendirmek gibi bir hedefi de var. Sahici diyalog kanalları inşa etmenin çok somut örneklerinden bir tanesi. Bilhassa Farsça konuşulan coğrafyalar için güvenilir bir medya kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Tabii bütün bunlarla beraber burada bir başka amacımız daha var. Batılı merkezlerin dünya üzerindeki enformasyon tekelini ve dezenformasyon potansiyelini kırmak. Batılı haber merkezlerinin bütün dünyada insanlığı maruz bıraktığı bir enformasyon tekeli ve diğer taraftan da bir dezenformasyon potansiyeli var. Batılı medya kuruluşları ve onların arkasındaki güç odakları küresel adaletsizliği pekiştirmek için bütün dünyada bir hakikat krizini ortaya çıkartıyorlar. Bu hakikat krizini derinleştiriyorlar" değerlendirmesinde bulundu

        'İKİ KARDEŞ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

        Öte yandan 2025 yılının Türkiye-İran Kültürel İş Birliği Yılı olduğuna dikkati çeken Altun, "TRT Farsi'nin tam da 2025 Türkiye-İran Kültürel İş Birliği Yılı arifesinde yayın hayatına başlıyor olması manidar bir durumdur. Biz ikili ilişkilerimizdeki nitelikli iş birliği ve koordinasyonu medya ve iletişim alanında da sürdürmek istiyoruz. Bu çerçevede bir adım atıyoruz. Her ne kadar feodal iletişim şebekeleri bu gayretlerimizi baltalamaya gayret etseler de biz ne olursa olsun iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeye, güçlendirmeye çabalıyoruz" dedi.

        'AYRIŞTIRICI VE KUTUPLAŞTIRICI DİLDEN UZAK DURMALIYIZ'

        Altun, İsrail'in son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin, "Bakınız bugün bölgemizde İsrail eliyle bütün Müslümanları, bütün İslam dünyasını ve bana soracak olursanız aslında bütün insanlığı hedef alan işgal ve sömürü siyaseti var. Bu işgal ve sömürü siyasetine karşı ortak bir mücadele vermek zorundayız. Bunun çok farklı alanları var. İletişim ve medya alanında gerçekten bu mücadeleyi sürdürmek ve stratejik iş birlikleri ortaya koymak durumundayız" dedi.

        Altun, üç önemli risk olduğunu da belirterek, "Özellikle içerik üretiminde mutlak surette bu riskleri göz önünde bulundurmak zorundayız. Her ne surette olursa olsun ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dilden uzak durmalıyız. Dezenformasyona asla tevessül etmemeliyiz. Dezenformasyon üzerinden bu coğrafyanın toplumlarına, kültürlerine çok ciddi müdahaleler yapılmaya çalışıldığının bilincinde olmalıyız. Ve asla terör propagandasına müsaade etmemeliyiz" diye konuştu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Fahrettin Altun
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok
        Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Putin: Kendilerini tanrının temsilcisi sanıyorlar
        Putin: Kendilerini tanrının temsilcisi sanıyorlar
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Ukrayna suikastı üstlendi
        Ukrayna suikastı üstlendi
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Habertürk Anasayfa