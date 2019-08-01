01 AĞUSTOS 2019
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Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu

01.08.2019 - 04:42 | Güncelleme: AAGündem
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün terör örgütlerine, onların iş birlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Topunuz gelin, topunuz!" sözlerini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Topunuz gelin, topunuz!' Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz'de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz."

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