Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'da yaptığı paylaşımda Kanal İstanbul projesini değerlendirdi.

Altun, "Kanal İstanbul, Boğaz’ın özgürlük projesidir. Kanal İstanbul, 82 milyon vatandaşımızın ve 16 milyon İstanbullunun geleceğinin projesidir. İnanıyorum ki bu proje gerçekleştiğinde tarihe ve coğrafyaya bir mühür olarak kalacaktır." dedi.