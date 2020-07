Fahir Atakoğlu bu akşam konuşulacak isimlerden biri. 15 Temmuz Destanı programı ile ekranlara gelecek. Fahir Atakoğlu sadece Türkiye'de değil dünyada da ismini duyurmuş bir piyanist. Fahir Atakoğlu kimdir, yaşı kaç, nerelidir? İşte ayrıntılar...

FAHİR ATAKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Ocak 1963 (57 yıl yaşında),İstanbul

Albümler: Muhteşem Yüzyıl Soundtrack Vol. 1

Çocuklar: Oğulcan Atakoğlu

Eğitim: Croydon College, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

EĞİTİMİ

Küçük yaşlarında eski piyanosuna hayat veren Atakoğlu, 7-8 yaşlarına geldiğinde annesine yaptığı ısrarların sonucunu almış ve yeni piyanosuna kavuşmuştu. Hocası Muzaffer Uz tarafından Cemal Reşit Rey ile tanıştı. 1977 - 1979 yılları arasında Rey tarafından çalıştırıldı. Ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı'na giren Atakoğlu 1980'de Londra'ya giderek, Croydon College'da (Kıraydın Kolej'de) eğitim aldı. Londra'da çeşitli deneyimler edindi.

PROFESYONEL MÜZİK YAŞAMI

1983'te Türkiye'ye geri dönerek reklam müzikleri üzerinde çalışmaya başladı. Ayrıca belgesel müzikleri yaparak bu alandaki başarısınıda kanıtlamış oldu. Bunun dışında Türkiye'deki çeşitli sanatçılar ile beraber müzik yapmıştır. Bunların başında Mazhar-Fuat-Özkan, Sertab Erener ve Sezen Aksu gelmektedir. Yurt dışında beraber çalıştığı kişiler arasında ise Yunan şarkıcı Notis Sfakinakis gelmektedir. Yunanistan'da oldukça ses getiren Telos-Dios-Telos şarkısı 480.000 adet satmıştır. Eserleri belgesellerle beraber özdeşleşmiştir.

“Cumhuriyet”, “Sarı Zeybek” ve ''Demir Kırat'' gibi Türkiye’nin yakın tarihini anlatan üç önemli belgeselin fon müzikleriyle kariyerine başlayan sanatçı böylece geniş kitlelerle buluşmuştur. 2008 yılında yayınladığı “İz” adını verdiği yeni albümüyle müzikseverler tarafından geniş ilgi görmüş bestecinin kariyeri boyunca bestelediği tüm şarkılarını bu albümünde; Sezen Aksu, Nilüfer, Tarkan, Sertab Erener ve Levent Yüksel gibi sanatçılar Atakoğlu'nun fonlarıyla yorumlamışlardır.

Kariyerini Amerika’da sürdüren sanatçı 2011 yılında; kariyerinin 25. sanat yılında 2008 yılında “Istanbul In Blue” albümü ile Grammy ödüllerine 3 dalda aday gösterilmiş, İstanbul in Blue albümünde Atakoğlu'yla birlikte çalışan Grammy ödüllü vurmalı çalgılar virtüözü Horacio ’El Negro’ Hernandez ve Kanadalı basçı Alain Caron birlikte Türkiye'ye gelerek 10 Mayıs 2011’de Beyoğlu'nda bulunan Indıgo Kulüp de konser veren sanatçı senfonik çalışmaları ve film müzikleriyle olduğu kadar caz albümleriyle de bilinmektedir. Başarısı pek çok uluslararası ödülle tescil edilen piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu albüm çalışmalarının yanı sıra belgesel, film ve dizi müzikleri çalışmalarıyla adından söz ettirmektedir.

ALBÜMLERİ

2016: Live At Umbria Jazz

2014: Muhteşem Yüzyıl Dizi Müzikleri Vol.2

2013: Muhteşem Yüzyıl Dizi Müzikleri Vol.1

2009: Faces & Places

2008: İz

2008: Istanbul in Blue

2005: La Luna / As One

2005: If

2005: Live in Istanbul 2

2003: As One

Fahir Atakoğlu 2

Fahir Atakoğlu 1

FİLM MÜZİKLERİ

Demir Kırat - 1991

Sarı Zeybek - 1993

Beyza'nın Kadınları - 2006

East Side Story

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

İlk Aşk - 2006

Eyvah Eyvah - 2010

Eyvah Eyvah 2 - 2011

Muhteşem Yüzyıl - 2011

Filli boya reklamı - 2012

Hz. Ömer (dizi) - 2012

30 Years Ago - 2016

Ayla - 2017

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - 2019

CANLI KAYITLAR

Live At Umbria Jazz

Live in Istanbul