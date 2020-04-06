Instagram hesabından her gece 'Fadik ve Kırmızı Bavul' adlı kitabını okuyan Fadik Sevin Atasoy, bu zorlu süreç bitince kitabının son bölümlerini takipçileriyle birlikte açık havada okumak istiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 'evdekal' kampanyasına destek veren sanatçı, bu hayaliyle anneannesinin izinden gideceğini de belirtiyor

Fadik Sevin Atasoy, Instagram hesabından takipçileri için geceleri saat 24'de kendi yazdığı 'Fadik ve Kırmızı Bavul' kitabını canlı olarak okuyor. Bir gece diye başladığı ve geniş bir takipçi kitlesinin yoğun isteği üzerine her gece kitabını okumayı sürdüren Atasoy'un ise bu konuyla ilgili bir hayali var; bu zorlu süreç geçtiğinde kitabının son bölümlerini açık havada takipçileriyle birlikte okumak.

Anneannesinin savaş yıllarında mahalleliye kitap okuduğunu söyleyen sanatçı; "1940'da sağlık müdürlüğünde memur olan anneannem, Malatya'da yaşadıkları evin damında geceleri kadınları toplar, gaz lambasının ışığında kitap okurmuş. O zamanlar çocuk olan teyzem 'çoluk - çocuk damda toplaşırdık, bir de soğuk olurdu ki hava, o sebepten kalın battaniyemizi alır dinlerdik anneanneni' diye anlatır. Hikâye merhemdir, şifadır her şeyden öte, bizi birleştirir. Bir olduğumuzu hatırlatır. Uykusuzluk çekenleri, panik ya da korku yaşayanları ya da "sadece bir hikâye başında toplananlar arasında ben de varım" demek isteyenleri geceleri tıpkı anneannem gibi ama online versiyonu olarak evimde konuk ediyorum, dinleyenlere canlı olarak kitabımı okuyorum" dedi.