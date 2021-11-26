Direksiyon başında şaşkına çeviren görüntü!

DHA

Şaşkına çeviren görüntüler, dün akşam Arnavutköy'de minibüse binen yolcu tarafından kaydedildi. Habiplerden Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını izledi.

DHA'da yer alan habere göre, şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.