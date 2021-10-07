Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa HATANIN BÖYLESİ! Son dakika: Yaşlı sürücü fren yerine gaza bastı! Yayalar vardı! - VİDEO HABER

Yaşlı sürücü fren yerine gaza bastı! Yayalar vardı!

İstanbul'da, fren yerine gaza basan yaşlı bir sürücü, aracıyla depoya daldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yolda yürüyen bir kadın da ölümden saniyelerle kurtuldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, depoda ise maddi hasar meydana geldi

07.10.2021 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
HATANIN BÖYLESİ! Son dakika: Yaşlı sürücü fren yerine gaza bastı! Yayalar vardı! - VİDEO HABER
Yaşlı sürücü fren yerine gaza bastı! Yayalar vardı!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da, dün saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halindeki Mecit Özçelik (80), sokakta bir araca yol verdi.

Ardından yoluna devam eden Özçelik, yokuş aşağı inmek isterken fren yerine gaza yüklendi. Kontrolden çıkan araç, süratli bir şekilde sokakta bulunan bir depoya daldı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan sürücü Özçelik’i ayakta tedavi ederek ayrıldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı. Çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla çıkartılırken, depoda ise maddi hasar meydana geldi.

KADIN ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kadın sokakta yürüyerek aracın geleceği sokağa doğru yürüyor. Saniyeler sonra araç hızlı bir şekilde depoya dalıyor. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak olay yerine gidiyor.

"FRENE BASAYIM DERKEN GAZA YÜKLENMİŞ"

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Normal bir şekilde yokuştan aşağıya inerken o esnada yol verme durumu olmuş. Minibüse yol verirken pedalları karıştırmış. Frene basayım derken gaza yüklenmiş. Ondan sonra kendini dükkanda buldu. Orası şu anda depo olarak kullanılıyor. Ölü yaralı yok çok şükür. Faciadan dönüldü. Böyle bir kaza ilk defa oluyor. Sürücü 80 yaşlarında falandı” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Z kuşağının tuzağına düştüm'
'Z kuşağının tuzağına düştüm'
Koronavirüsü bilmişti... 2022 yılına dikkat çekti
Koronavirüsü bilmişti... 2022 yılına dikkat çekti
5 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
5 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
İki yaşındaki çocuğun yılan sevgisi tüyler ürpertti!
İki yaşındaki çocuğun yılan sevgisi tüyler ürpertti!
Darbe sonrası Gine'de yeni başbakan belli oldu
Darbe sonrası Gine'de yeni başbakan belli oldu
100 bin liralık kablo çalan hırsız yakalandı
100 bin liralık kablo çalan hırsız yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gençlere 'Mehmet Akif' tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gençlere 'Mehmet Akif' tavsiyesi
Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletli öldü
Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletli öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.