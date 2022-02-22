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Meta, Instagram Reels formatının Facebook uygulamasına da entegre edildiğini duyurdu. Şimdiye kadar Instagram’a özgü olan özellik artık doğrudan ana Facebook uygulamasında kullanılabilecek. Facebook Reels özelliği Amerika, Kanada ve Meksika’daki tüm içerik üreticiler için aktif hale getirilirken özelliğin önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de kullanılabileceği açıklandı.

Meta’nın duyurduğu yeni güncellemeyle birlikte Facebook uygulamasında Reels formatında videolar izlemek ve paylaşmak mümkün olacak. Güncellemeyle birlikte, kullanıcıların Reels deneyimini daha kaliteli hale getirmek için yeni video oluşturma araçları da kullanıma sunulacak.

GELİR DE ELDE EDİLEBİLECEK

Oluşturulan Reels videoları, Hikayeler’de, Facebook Watch’ta ve Haber Kaynağı’nda görüntülenebilecek. Ayrıca doğrudan ilgili videonun sayfasından içerik üreticilerin hesabına ulaşmak da mümkün olacak. Platformların çapraz paylaşım özelliğini desteklemesi sayesinde, kullanıcılar isteğe bağlı olarak Instagram’da paylaştıkları Reels videolarını Facebook’ta da paylaşabilecekler.

Verilenn bilgiye göre içerik üreticilerinin yayın içi reklamlar ve Stars gibi ürünlerden gelir elde edebilmeleri amacıyla, Facebook Reels doğrudan para kazanma seçenekleri de sunacak. Meta ayrıca, reklamverenlere reklamlarının nerede ve nasıl görüneceği konusunda daha fazla kontrol sağlayan araçlar da sunacak.

FACEBOOK REELS NASIL KULLANILIR?

Ek olarak, Meta geçen yılın Ekim ayından bu yana Facebook Reels’lerde gösterilecek tam ekran ve sürükleyici reklam özelliklerini test ediyor. Önümüzdeki aylarda dünya çapında kullanıma sunulacak olan bu özellik ile kullanıcılar Reels reklamlarına tıpkı Facebook'taki organik içeriklerde olduğu gibi yorum yapabilecek, reklamları beğenebilecek, görüntüleyebilecek, kaydedebilecek, paylaşabilecek ve atlayabilecek.

YENİ VİDEO ARAÇLARINI KULLANIMA SUNDU

Facebook Reels için geliştirilen video oluşturma araçları şunlar:

- Remix: Kullanıcılar, Facebook'ta mevcut, herkese açık olarak paylaşılan bir Reels videosunu kendi videosuyla birleştirebilecek. Başka bir içerik üreticisinin Reels videosunun tamamını veya bir kısmını içeren bir Remix oluşturabilecek.

- 60 saniyelik uzunluk: 60 saniye uzunluğunda Reels videoları oluşturabilecek.

- Taslaklar: Kullanıcılar, bir Reels videosu oluşturduğunda “Taslak Olarak Kaydet” butonuna tıklayarak videosunu kaydetme seçeneğine sahip olacak.

- Video Şekillendirme: Canlı veya uzun formatta çekilmiş olan Reels videolarını şekillendirmek ve kırpmak isteyen içerik üreticileri için yeni video şekillendirme araçları kullanıma sunulacak.

GÜNCELLEMEYLE GELECEK YENİLİKLER

Meta, Facebook’taki Reels uygulamasının farklı sekmelerde kullanılması için yeni güncellemeler de getirecek. Yeni gelecek güncellemeler ile birlikte Facebook Reels aşağıdaki sekmelerde kullanılabilecek:

- Hikayelerde Reels: Siz ve diğer kullanıcılar tarafından herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarını Facebook’taki Hikayeler’inize ekleyebileceksiniz. Ayrıca herkese açık olarak paylaşılan Hikayeler’den yeni Reels videoları oluşturulabilecek.

- Watch’ta Reels videoları: Facebook Watch sekmesi üzerinden Reels videoları oluşturmak ve izlemek mümkün olacak.

- Haber Kaynağı’nın tepesinde Reels: Facebook Haber Kaynağı’nın üst kısmına yeni Reels videoları izlemek ve oluşturmak için bir Reels butonu eklenecek.

- Haber Kaynağı’nda önerilen Reels: Haber Kaynağı’nda kullanıcılara takip etmedikleri içerik üreticiler tarafından oluşturulmuş Reels videoları önerilecek.