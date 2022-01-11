Facebook ofise dönüşü erteledi

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Facebook'un çatı şirketi Meta, çalışanların ofislere dönmelerine yönelik planlarını ertelediğini açıkladı. Firma bunun yanında ofise dönecek çalışanlarının hatırlatma dozlarını olmalarını zorunlu tuttu.

Meta İK Başkan Yardımcısı Janelle Gale tarafından yapılan yazılı açıklamada planlanan ofise dönüş tarihinin olarak 28 Mart olduğu belirtildi.

Çalışanlar, kalıcı bir şekildre uzaktan çalışmayı talep edebilecekler veya evden çalışma sürelerinin 35 ay uzatılmasını isteyebilecekler.

31 OCAK OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Firma daha önce aşılı çalışanlarının 31 Ocak'ta ofise dönebileceğini duyurmuştu. Ancak koronavirüs omicron varyantının hızla yayılmasıyla diğer teknoloji devleri Apple ve Google gibi dönüş tarihini ertelemek zorunda kaldı.

Facebook'un dünya genelinde 58 bini aşkın çalışanı bulunuyor.