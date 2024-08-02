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        Haberler Gündem Facebook, Diyanet'in videosunu tekrar paylaşıma aldı

        Facebook, Diyanet'in videosunu tekrar paylaşıma aldı

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İsmail Haniye için İstanbul'da kılınan cenaze namazı videosunu kaldıran Facebook, o paylaşımı yeniden yayına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 21:51 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:51
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        O paylaşım yeniden yayında
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        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İsmail Haniye için İstanbul’da kılınan cenaze namazı videosunu kaldıran Facebook, o paylaşımı yeniden yayına aldı.

        "KAMU FARKINDALIĞI İÇİN..."

        Facebook yeni paylaşımın altına "Kamu farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir" notu ekledi.

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