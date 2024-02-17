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        Haberler Gündem Güncel Fabrikadaki patlamadan acı haber! - Son dakika haberler

        Uşak'ta tekstil fabrikasında kazanın patlaması sonucu 1 işçi öldü

        Uşak'ta bir tekstil fabrikasında facia yaşandı. Olayda kurulumu yapılan kazanın patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 14:31 Güncelleme: 17.02.2024 - 14:31
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        Fabrikadaki patlamadan acı haber!
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        Uşak'ta bir tekstil fabrikasında kurulumu yapılan kazanın patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada yeni kurulan ve deneme amaçlı çalıştırılan kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazanın kapağının isabet ettiği Sinan Reşit Ekiz'in (48) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Ekiz'in cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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        #son dakika
        #uşak
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