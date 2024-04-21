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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 Çin Grand Prix'sini Verstappen kazandı - Motor Sporları Haberleri

        F1 Çin Grand Prix'sini Verstappen kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Çin Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, liderin 13.773 saniye gerisinde ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise takım arkadaşının 19.160 saniye arkasında üçüncü oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:28
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        F1 Çin Grand Prix'sini Verstappen kazandı
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Çin Grand Prix’sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, 1 saat 40 dakika 52.554 saniyelik derecesiyle birinci olarak sezonun dördüncü, kariyerinin ise 58. zaferini elde etti.

        McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, liderin 13.773 saniye gerisinde ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise takım arkadaşının 19.160 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'si, 5 Mayıs'ta koşulacak.

        Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 85

        3. Charles Leclerc (Monako): 76

        4. Carlos Sainz (İspanya): 69

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

        TAKIMLAR

        1. Red Bull: 195

        2. Ferrari: 151

        3. McLaren: 96

        4. Mercedes: 52

        5. Aston Martin: 40

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