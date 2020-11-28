Mercedes'in takımlar, Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği F1'de, 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

1.27.264'lük derecesiyle ilk cebin sahibi olan Hamilton, kariyerinin 98. pole pozisyonuna ulaştı.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.289 saniye gerisindeki takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinciliği, liderin 0.414 saniye arkasındaki Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

Bahreyn Grand Prix'si yarın TSİ 17.10'da koşulacak.