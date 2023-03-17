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Ezilmekten kurtarılan kedi gözlü yılan doğal ortamına bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bankanın önünden geçen kişi tarafından yol ortasında bulunan bilimsel adı kedi gözlü yılan, ezilmekten kurtarıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) teslim edilen yarı zehirli bir tür olan yılan doğal ortamına bırakıldı

Giriş: 17.03.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
Ezilmekten kurtarılan kedi gözlü yılan doğal ortamına bırakıldı
İsmi: Kedi gözlü yılan! Şehrin tam ortasında bulundu
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DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bankanın önünden geçen kişi yolda bir yılan olduğunu fark edip, araçların altında kalarak ezilmemesi için, alet yardımıyla alarak kutuya koydu. Ardından da durumu belediye bildirildi.

DHA'nın haberine göre belediye yetkililerinin haber vermesiyle, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri yılanı teslim aldı. Bilimsel adı 'Telescopus fallax' olan kedi gözlü yılan, araziye götürülerek doğal ortamına bırakıldı.

Doğal hayatın içinde önemli işlevleri olan başta yılanlar olmak üzere tüm sürüngenlerin ve yaşam alanlarının koruması gerektiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kedi gözlü yılan adını kedilerdeki dikey ve büyük göz bebeklerinden almıştır. Zehirli olarak bilinse de yarı zehirli bir yılan türüdür. Arka dişlere sahiptir.

Bu nedenle insanlara zehir enjekte etme yeteneği olan tehlikeli bir tür değildir. Genellikle çalılık, kayalık ve bitki örtülü açık orman arazilerinde görülür. Şehrin tam ortasında görülmesi de çok ilginç bir durum. Neyse ki duyarlı bir doğasevere denk gelmiş ezilmekten kurtulmuş. Yakında sıcaklar başlayacak ve sürüngenler de yavaş yavaş doğada görülmeye başlayacak" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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