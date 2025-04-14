Ezhel'in bağışına ret

Sahne adlı Ezhel olan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, hakaret davalarından kazandığı tazminatlardan birini TÜGŞAV'a (Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı) bağışladığını duyurmuştu.

TÜGŞAV, 13 Nisan 2025'te X hesabından yaptığı açıklamada; "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bu duyurunun ardından Ezhel, yeni bir paylaşımda bulunarak; "TÜGŞAV'A davetleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Memleketteki ilk konserime tüm gazi ve şehit yakınları davetlidir" dedi.

BERLİN'DE YAŞIYOR

Ayrıca; 2018'de Ezhel hakkında, şarkılarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

2019'da uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ezhel'in cezası, 5 yıl ertelenmişti. Ezhel, hakkında açılan davalar nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'e yerleşmişti.