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        Haberler Magazin Ezgi Mola ve oğlu Can'dan eğlenceli paylaşım - Magazin haberleri

        Ezgi Mola ve oğlu Can'dan eğlenceli paylaşım

        Eşi Mustafa Aksakallı ile oğlu Can'a geçen sene kasım ayında kavuşan Ezgi Mola'dan bebeğiyle çektiği eğlenceli videolarla TikTok kullanıcılarını ti'ye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:45
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          2023'ün Kasım ayında oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Ezgi Mola, bebeğiyle eğlenceli anlarını yayımladı.

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          Ezgi Mola, denediği birbirinden eğlenceli filtrelerle bazı TikTok kullanıcılarıyla dalga geçti.

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          Ezgi Mola, yayımladığı filtreli bu videosunda "Tiktokır Mahmutcan'a meyve yollayın" ifadelerini kullandı.

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