Ezgi Mola ve oğlu Can'dan eğlenceli paylaşım
Eşi Mustafa Aksakallı ile oğlu Can'a geçen sene kasım ayında kavuşan Ezgi Mola'dan bebeğiyle çektiği eğlenceli videolarla TikTok kullanıcılarını ti'ye aldı
Giriş: 29.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:45
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2023'ün Kasım ayında oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Ezgi Mola, bebeğiyle eğlenceli anlarını yayımladı.
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Ezgi Mola, denediği birbirinden eğlenceli filtrelerle bazı TikTok kullanıcılarıyla dalga geçti.
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Ezgi Mola, yayımladığı filtreli bu videosunda "Tiktokır Mahmutcan'a meyve yollayın" ifadelerini kullandı.
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