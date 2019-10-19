Oyuncu Ezgi Mola, i\u015fletmeci Mustafa Aksakall\u0131 ile yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131ld\u0131r a\u015fk ya\u015f\u0131yor. A\u015fklar\u0131n\u0131 gözlerden uzak ya\u015famay\u0131 tercih eden çift, geçti\u011fimiz aylarda sosyal medya hesaplar\u0131ndan birlikte çekilen pozlar\u0131n\u0131 payla\u015farak birlikte olduklar\u0131n\u0131 ilan etmi\u015fti. Çift, mutluluk pozlar\u0131n\u0131 takipçileriyle payla\u015fmaya devam ediyor. Son olarak Mola, sevgilisi Mustafa Aksall\u0131 n\u0131n do\u011fum gününü birlikte yer ald\u0131klar\u0131 bir kareyi sosyal medya hesab\u0131 üzerinden, \u0130yi ki do\u011fdun sevgilim! Nice güzel y\u0131llara notuyla payla\u015farak kutlad\u0131. Oyuncunun payla\u015f\u0131m\u0131na takipçilerinden yorum ve be\u011feni ya\u011fd\u0131.