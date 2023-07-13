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        Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

        8 Mayıs'ta evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 23:41
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          Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu.

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          Ezgi Mola; evlendikten 17 gün sonra, 25 Mayıs'ta hamile olduğunu söylemişti.

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          Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, Alaçatı'da düzenledikleri bir partiyle bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. 

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          Çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu duyurdu.

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          Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'ya bu heyecanlı günlerinde Murat Boz, Sinan Engin-Ayşe Engin, Oğulcan Engin, Berfu Yenenler-Eser Yenenler ve Enis Arıkan eşlik etti. 

          'Jr. Mustafa geliyor' notuyla düzenlenen partide, dostları çiftin mutluluğunu paylaştı. 

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          Ezgi Mola mayıs ayında hamilelik haberini duyurduğu sırada, "Daha çok yeni. Cinsiyet ya da isim konusunda konuşmak için çok erken. Sağlıkla gelsin" ifadelerini kullanmıştı. 

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          Ezgi Mola, eşinin bu haberi ilk duyduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da şöyle dile getirmişti: Çok mutlu oldu. Zaten ailelerimizle paylaştık hemen. Arkadaşlarımız da bu haberlerden sonra öğrenecek. Etrafımdaki arkadaşlar yeni duyacak.

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