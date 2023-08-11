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        Haberler Magazin Ezgi Mola ile Gupse Özay'dan Ebru Gündeş'e kulis ziyareti - Magazin haberleri

        Ezgi Mola ile Gupse Özay'dan Ebru Gündeş'e kulis ziyareti

        Ezgi Mola ile Gupse Özay, Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekâna gitti. Özay ile Gündeş'i kuliste ziyaret eden Mola, o anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 16:56
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        • 1

          Ünlüler arasında photoshop çılgınlığı her geçen gün daha da ivme kazanıyor. Birçok ünlü, paylaştıkları fotoğraflara uyguladıkları photoshop ile neredeyse tanınmaz hale bürünüyor. Bazı ünlüler, photoshop uygulamasını öylesine fazla uyguluyor ki ergenlik yıllarındaki görünümlerini aratmıyor.

        • 2

          Photshop uygulamasını aşırı kaçıran ünlüler arasına Ezgi Mola'da katıldı. Mola, Gupse Özay ile birlikte Ebru Gündeş'in sahneye çıktığı mekâna gitti. İki ünlü isim, daha sonra da program sonrası Gündeş'i kulisinde ziyaret etti.

        • 3

          Ezgi Mola; Gupse Özay ve Ebru Gündeş ile birlikte görüldüğü fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Aşırı ölçüde uygulanan photoshop uygulaması, 3 ünlünün oldukça farklı bir görünüme sahip olmalarını sağladı.

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