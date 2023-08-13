Ezgi Mola: Bağdaş kurabiliyorum, bakın
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ezgi Mola, yoga derslerine başladı. Ünlü oyuncu, "Bağdaş kurabiliyorum, bakın" dedi
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Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Şimdilerde anne-baba olmaya hazırlanan çiftten Mola, bu süreçte yoga derslerine başladı.
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"BAĞDAŞ KURABİLİYORUM, BAKIN"
Tatilde bikinisiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Bugün yoga dersine başladım. Bağdaş kurabiliyorum, bakın" şeklinde konuştu. Heyecanı gün geçtikçe artan Ezgi Mola'nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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"HEPİMİZİN DUASI BUDUR" DEMİŞTİ
Mola, hamileliğiye ilgili, "Tek dileğimiz sağlıkla, huzurla, dualarla gelsin. Hepimizin duası budur" demişti.
Fotoğraflar: Instagram