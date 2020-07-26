Koronavirüs salgını öncesinde aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin çiftinin birliktelikleri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin’in ailesiyle tanışan Eyüboğlu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Oğulcan Engin’in güneş gözlüğünü ödünç alan güzel yıldız, bunu sosyal medya hesabından sevgilisine duyurdu.

Oğulcan Engin’i de paylaşımına etiketleyen Eyüboğlu, “Gözlüğünü arama” notunu düşerek gülümsedi.