Ezgi Bıcılı'dan Sezen Aksu şarkısı

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Genç şarkıcı Ezgi Bıcılı, Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Ozan Çolakoğlu Orkestrası, İzmir Kent Orkestrası gibi birçok sanatçı ve grup ile de uzun yıllar vokal olarak çalıştı.

İkinci projesinde bir Sezen Aksu şarkısı tercih eden Ezgi Bıcılı'nın klibi de; birçok başarılı işe imza atmış olan genç yönetmen Mert Özkan tarafından sürprizlerle dolu hazırlandı.

Ezgi Bıcılı'nın yeni video klibi ve şarkısı ekim ayı sonunda tüm müzik platformlarında olacak.