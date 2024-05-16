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        Haberler Kısayol Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 konusu nedir?

        Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, oyuncuları kimler?

        Eyvah Eyvah 3 filmi gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde usta komedyen Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı film bugün televizyon ekranlarında yeniden izleyici ile buluşacak. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Eyvah Eyvah 3 filmi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:19
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        • 1

          Eyvah Eyvah 3 filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer merak konusu oldu. 16 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan 2014 yapımlı Eyvah Eyvah 3 filmi hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. Peki, Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu ne? Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? İşte Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

          Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin dha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

          Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor.

          EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

          Vizyona girdiği 2014 yılında izleyiciden tam not almayı başaran Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.

        • 3

          EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI

          Ata Demirer – Hüseyin Badem

          Demet Akbağ – Firuzan

          Özge Borak – Müjgan Badem

          Serra Yılmaz – Mercedes

          Salih Kalyon – Halil

          Tarık Ünlüoğlu – Edremit

          Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

          Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol

          Beyti Engin – Kasap

          Cengiz Bozkurt

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