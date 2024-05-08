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        Haberler Gündem Eyüpsultan'da öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Gündem haberleri

        Eyüpsultan'da öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

        Eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen Eyüpsultan'daki özel okul müdürü İbrahim Oktugan son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan namazın ardından İbrahim Oktugan'ın cenazesi, Piyerloti Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 19:09 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:07
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        Okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı
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        Eyüpsultan'daki özel bir lisede, okulun eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan (74) son yolculuğuna uğurlandı.

        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
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        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Oktugan için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Oktugan'ın ailesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eski Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

        Cenaze namazı öncesi Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, tezkiye konuşması yaparak helallik istedi.

        ÖĞRENCİLERİ KATILDI

        Müftü Eren, "Bu menfur durumu tekraren, birilerini 'göçmen' suretiyle ifade edip başka birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek de hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek, mümin ve muvahhit olarak şiarımızdır." ifadelerini kullandı.

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        Kılınan namazın ardından İbrahim Oktugan'ın cenazesi, Piyerloti Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Alibeyköy Mahallesi'ndeki özel lisede dün yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür İbrahim Oktugan'a odasında silahla ateş etmişti.

        POLİS EKİPLERİNCE YAKALANMIŞTI

        Ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #İbrahim Oktugan
        #haberler
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