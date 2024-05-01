Eyüpsultan'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin hurdaya döndüğü korkunç kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sürücü Kerem Çelik hayatını kaybederken beraberindeki Kübra Çelik ağır yaralandı.
İHA'nın haberine göre; kaza, saat 03.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Hasdal Viyadüğü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü Kerem Çelik, yol ayrımında bariyerlere çarptı.
BARİYERLER OK GİBİ SAPLANDI!
Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler otomobilin ön kapısından içeri ok gibi girdi. Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan Kerem Çelik ve Kübra Çelik araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kerem Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken Kübra Çelik ise ağır yaralandı. Kübra Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Talihsiz adamın cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazaya ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı.