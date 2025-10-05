Eyüpspor'da Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı!

ikas Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa ettiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

44 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Son olarak dün Kocaelispor'a karşı deplasmanda 1-0 kaybeden İstanbul ekibi milli maçlar arasına 5 puanla averajla 16. sırada girdi.