Eyüpspor: 3 - Erzurumspor: 0 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında lider Eyüpspor, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında lider Eyüpspor, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırladı.
Goller 26'da Recep Niyaz'dan 67'de Bruno ve 87'de Kaan Demir'den geldi.
Arda Turan'ın öğrencileri mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Hafta içi Göztepe deplasmanında 5-1 mağlup olan İstanbul ekibi bu galibiyet sonrası ligin ilk yarısını lider tamamladı.
Erzurumspor Futbol Kulübü bu skorla 19 puanda kalırken Eyüpspor ise puanını 42'ye çıkardı.
Eyüpspor: 3 - Erzurumspor FK: 0
Stat: Eyüp
Hakemler: Alpaslan Şen, Güner Mumcu Taştan, Azad İlhan
Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro (Dk. 90+2 Uğur Demirok), Caner Erkin (Dk. 75 Melih Kabasakal), Robin Yalçın, Fredy, Ahmed Kutucu, Recep Niyaz (Dk. 90+2 Seslar), Ampem (Dk. 75 Mete Kaan Demir), Bruno (Dk. 90+2 Mustafa Pektemek)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Hasan Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan, Özgür Sert, Estrela (Dk. 90+2 Muhammed Emin Yavaş), Sefa Akgün (Dk. 72 Süleyman Koç), Rosheuvel, Eren Tozlu
Goller: Dk. 26 Recep Niyaz, Dk. 67 Bruno, Dk. 87 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Bruno, Dk. 57 Claro (Eyüpspor), Dk. 62 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)