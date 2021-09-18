Stat: Eyüp

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Anıl Usta

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 72 Mikail Okyar), Mezague, Kemal Tokak (Dk. 84 Yalçın Kılınç), Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Taşkın İlter (Dk. 59 Dibba), Umut Bulut (Dk. 59 Gökcan Kaya), Muhammed Akarslan, Caner Bağ, Stancu (Dk. 83 Mete Kaan Demir)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 89 Özgür Sert), Gökhan Kardeş, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Ufuk Budak, Novikovas, Estrela, Hasek, Emircan Altıntaş (Dk. 60 Gökhan Alsan), Shala (Dk. 59 Rosheuvel), Eren Tozlu (Dk. 46 Oltan Karakullukçu)

Gol: Dk. 90+5 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Estrela, Dk. 57 Hasek, Dk. 71 Mustafa Akbaş, Dk. 78 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 84 Bekir Yılmaz, Dk. 90+6 Cenk Ahmet Alkılıç (Kulübede), Dk. 90+7 Umut Bulut (Kulübede) (Eyüpspor)