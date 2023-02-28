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EYT STAJ SİGORTASI 2023 | EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigort EYT kapsamına alındı mı?

EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı, son durum ne?

EYT staj ve çıraklık sigortasının başlangıç kapsamına alınıp alınmayacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile yeniden gündeme geldi. EYT düzenlemesinin 28 Şubat Salı yani bugün Meclis'e gelmesiyle son durum yakından takip edilirken staj ve çıraklık dönemi sigortasının EYT'ye dahil edilip edilmeyeceği gündemi meşgul etmeye başladı. İşte EYT staj ve çıraklık sigortasında yaşanan son dakika açıklamaları...

Giriş: 28.02.2023 - 08:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 28 Şubat yani bugün Meclis'e geliyor.  Düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı bilinirken, staj dönemi sigortasının EYT kapsamına dahil edilip edilmeyeceği araştırıyor. Peki, "Staj ve çıraklık sigortası EYT'ye dahil edilecek mi, EYT staj dönemi başlangıç sayılacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı ile son gelişmeler...

  • EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

  • ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!

    EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

  • EYT DÜZENLEMESİNDE GERİ SAYIM!

    AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00'te açılacak Genel Kurul'un "ilk gündem maddelerinden biri" olması bekleniyor.

    Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

  • EYT'DE STAJ SAYILIYOR MU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj süresinin EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına dair, "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.." ifadelerini kullandı.

  • STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILIR MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.

  • STAJ SADECE EYT'NİN DEĞİL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TAMAMINI İLGİLENDİRİYOR

    Türkiye'de SGK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor.

  • Staj konusu aslında EYT'nin bir konusu değil. Daha geniş bir kesimi kapsayan bir konu olarak dikkat çekiyor. Stajın emeklilik sigortası girişine dahil edilmesi demek sadece EYT'lileri değil bundan önceki ve sonraki tüm vatandaşları kapsayan emeklilik sistemi düzenlemesi demek. Yasalarımızda ne 1999 öncesi ne de sonrası stajın sigorta girişi kapsamında sayıldığı bir dönem bulunmuyor.

  • KİMLER EYT KAPSAMINA GİRER?

    Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesine dayanan çalışanların tümü EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Ancak staj sigortası bu kapsamda değerlendirilmeyecek. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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