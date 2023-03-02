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EYT kısmi emeklilik SON DAKİKA: EYT kısmi emeklilik yaş şartı var mı? EYT kısmi emeklilik şartları nelerdir?

EYT kısmi emeklilik yaş şartı var mı, son durum nedir?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri olan Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, Elazığ, Sivas, Gaziantep ve Malatya’yı etkisi altına alan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle TBMM çalışmalarına ara vermişti. 28 Şubat Salı günü toplanan Genel Kurul, EYT düzenlemesine gitti ve yasa Meclis’ten geçti. İşte EYT kısmi emeklilik yaşı ve şartları ile ilgili detaylar...

Giriş: 02.03.2023 - 01:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle aynen kabul edildi. İşte detaylar...

  • HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.

  • 3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.

  • EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

  • Meclis görüşmelerinden EYT kısmi emekliliğe dair net bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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