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EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023 | EYT kademeli emeklilik gelecek mi? Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı, şartları neler?

EYT kademeli emeklilik gelecek mi? 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

EYT kısmi emeklilik şartları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından araştırılmaya devam ediliyor. Şu an yürürlükte olan düzenlemeye göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor. Emeklilik şartlarını 1999 öncesine dönmesi halinde 3600 prim gün saysını dolduran vatandaşlar 50-55 yaş şartını sağlaması durumunda emekli olabilecekti. Yeni düzenleme ile kapsam dışında kalanlar EYT kısmi emeklilik için formülleri merak ediyor. İşte 2023 EYT kısmi emeklilik şartları hakkında merak edilenler...

Giriş: 24.04.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi şartı arandı. 1999 sonrası sigorta girişi olanların gözü "3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu?  Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı, şartları neler?" sorularına çevrildi. EYT düzenlemesi kapsamında 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınırken kapsam dışında kalanların gözü EYT kısmi emekliliğe çevrildi. İşte 2023 EYT kısmi emeklilik şartları hakkında merak edilen detaylar...

  • EYT YASA TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle aynen kabul edildi.

    Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben koşulları tamamlamış EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler.

  • MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

    4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

  • KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

    1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

    Meclis görüşmelerinden EYT kısmi emekliliğe dair net bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak. 

  • HANGİ EYT'LİLER EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.

  • SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

    BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

    Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

    Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.

    Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ancak yukarıdaki koşulları henüz tamamlamamış olanlar ise koşulları yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar.

  • 3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

    Yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme söz konusu olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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