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EYT emekli maaşı hesaplama robotu ekranı 2023: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım, ne kadar emekli maaşı bağlanır?

EYT ile emekli maaşı hesaplaması: Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

EYT'de son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılın ilk Kabine Toplantısı 9 Ocak Pazartesi yani bugün gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alan konulardan biri olan EYT'de emekli maaş hesaplamalarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. EYT'de yaş şartının kaldırılmasıyla milyonları etkileyen düzenleme hakkında detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

Giriş: 09.01.2023 - 07:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi hakkında detaylar netlik kazanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanların herhangi bir yaş sınırına bağlık olmaksızın emekli olabileceğini geçtiğimiz günllerde duyurmuştu. Son gelişmelerin ardından "EYT kapsamında bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusu gündeme geldi. İşte Bağ-Kur ve SSK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplaması ile 2023 EYT emekli maaş hesaplama tablosu...

  • EYT ŞARTLARI NETLEŞTİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde EYT şartları belli oldu. Prim gününü tamamlayan, Sigortalılık süresini dolduran ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT yasasından yararlanarak emekli olabilecek.

    EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanların yaş şartını kaldıran Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin 15 Ocak 2023 tarihine kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

  • EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarına dair, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak." açıklamasında bulundu.

  • EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 

  • Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

    Bu bilgilerle birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendiği için EYT çıktığında asgari ücretten prim yatıran bir EYT'li ile 7 bin 200 günü tamamlamış asgari ücretli EYT'linin maaşı aynı olacak. 

    EMEKLİ MAAŞININ NE KADAR OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?

    SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşının ne kadar olduğunu, hizmet dökümü sorgulamalarını ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler.

  • EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

    EYT İLE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

  • 4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    T.C Kimlik numaranızı,

    SSK Sicil Numaranızı,

    Baba adı,

    Nüfus il,

    Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

    ‘Sorgula’ butonuna basın

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    TC Kimlik numaranızı,

    Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Doğum tarihi,

    Cinsiyet,

    4A çalışma süresi

    Başlangıç ve bitiş tarihi,

    Hizmet türünü seçin.

    Altta bulunan hesapla butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

    NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

    Cinsiyetiniz,

    Doğum tarihiniz,

    Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

    Hizmete başlama tarihi,

    SSK prim ödeme gün sayınız,     

    Diğer sandıklara ait gün sayınız,

    Askerlik/Sanatçı gün sayınız,      

    Fiili gün sayınız,

    Yurtdışı gün sayınız,       

    3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

    Gerekli bilgileri girdikten sonra ‘Gönder’ butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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