SSK EMEKLİSİ KADIN, SSK’LI BABASINDAN ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİR Mİ?
Annem 1943 doğumlu ve işçi emeklisi. İşçi emeklisi olan babam 2008 yılında vefat ettiğinden beri babam üzerinden ölüm aylığı alıyor.
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SSK emeklisi dedemden ölüm aylığı almakta olan anneannem 2009 yılında vefat etti. İlçemizdeki SGK Müdürlüğü'ne sorduğumuzda annem 2 maaş aldığı için babasından maaş bağlanamayacağını sözlü olarak ilettiler ve başvurumuzu almadılar.
Özet olarak, SSK emeklisi olan annem, SSK emeklisi eşinden dolayı aldığı ölüm aylığı ile birlikte SSK emeklisi babası üzerinden de ayrıca ölüm aylığı alabilir mi? (Oğuz T.)
SGK’dan verilen bilgi doğrudur. Anne veya babadan ölüm aylığı bağlanabilmesi için genel kaide, sigortalı bir işte çalışmamak ve kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almamaktır. Başka bir ifade ile SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı kapsamında çalışan ya da kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı bağlanmış olanlar anne babadan ölüm aylığı alamazlar. Bu uygulamanın istisnası, anne veya babanın 2008 öncesi Emekli Sandığı’na, kişinin de farklı statüye tabi olmasıdır.
Dedeniz Emekli Sandığı’na tabi olsaydı anneniz SSK’dan bağlanan kendi aylığının yanı sıra SSK’lı eşinden ve babasından ölüm aylığı alabilirdi. Şu durumda, SSK’lı babasından dolayı ölüm aylığı alma hakkı bulunmamaktadır.