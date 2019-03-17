Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Bugün İstanbul Maltepe'de EYT Mitingi binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çağırısı üzerine Türkiye'nin değişik illerinden binlerce kişi seslerini duyurabilmek için miting alanına akın etti. Mitinge sendikalar da destek verdi. Prim gün sayısı dolmuş fakat yaşı bekleyen vatandaşlar 31 Mart yerel seçime kadar mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR: MAĞDURİYETLER GİDERİLSİN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak seçime kadar mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi: “Biz Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak Eylül ayından itibaren yaklaşık 25 tane toplantı yaptık. Bu toplantıları Kültür Merkezleri’nde gerçekleştirdik. Bugün Maltepe Miting Alanı’nda milyonlar olup hakkımızı aramak için toplandık. Biriz, hepimiz buradayız. Bu birlikteliğin sonucunda da davamızın peşinde olduğumuzu göstermek için bugün tüm Türkiye olarak buradayız. Haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre çok farklı farklı sonuçlar çıkartılabiliyor. Bizler yetkili ağızlardan bir cevap almadığımız sürece hiçbir açıklamaya rivayet etmeyeceğiz. Önümüz seçim arefesi ve seçime kadar bu mağduriyete son verilmesini talep edeceğiz. Bunun umudunu taşıyoruz”

HÜKÜMETTEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir yasa gündemimizde yok" şeklinde bir açıklamada bulundu.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Bakan Berat Albayrak, kendisine gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorusuyla ilgili, "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını vermişti.