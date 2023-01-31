EYT yasası için geri sayım devam ediyor. Emekli olmak için bekleyen EYT'liler başvuruların ne zaman başlayacağına ve nasıl yapılacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak? İşte e-devlet EYT emeklilik başvuru sayfası ve konuyla ilgili ayrıntılar...