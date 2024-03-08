Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yaşananlar herkesi üzdü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kazayı yapan 16 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçırdığı belirlenen yazar Eylem Tok'un daha sonra oğluyla ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi. Yaralı birinin kayıp cep telefonun ortaya çıkmasından sonra, kazayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Olayın ardından harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, olay gecesi Eylem Tok’un oğluyla olan 9 arkadaşının ifadesini aldı. Ortaya çıkan detaylara göre, olay akşamı T.C., 9 arkadaşıyla iki araçla seyir halindeydi. T.C.’nin aracında 3 arkadaşı yer alıyordu. Diğer araçta ise 6 arkadaşı bulunuyordu.

Olayın tanıklarından bir diğer arkadaşı ise “Yoldan geçen araçlar yardım etmek için durdu. Bu sırada biri 112’yi aradı. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti ‘Hayatım bitti’ diyordu.” dedi.

Polis olay gecesinde iki araçta yer alan T.C.’nni 9 arkadaşının ifadesini aldı. T.C.’nin aracında bulunan 3 arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifadeler: “Seyir halindeyken C.T. bir aracı sollamaya çıktı onu geçmiş önümüzde bir viraj vardı ancak T.C. viraja hızlı bir şekilde girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. T.C. bir anda aracın direksiyonunun sola doğru kırdı. Ancak araç kaymaya başladı. ATV tarzı araçlara çarptı.”

“ANNESİNİ ARADI”

İfadelere göre, T.C. olaydan sonra hemen annesi ve iş yeri şoförünü aradı. Olay yerine gelen anne ve bir çalışanı, T.C. ile birlikte 2 arkadaşı da arabaya alarak olay yerinden ayrıldı. Eylem Tok’un arabasına binen T.C.’nin arkadaşlarından biri o geceyi şöyle anlattı:” Eylem Tok oğlunu beni ve bir arkadaşımızı araca bindirdi. Siteye götürdüler. Bu sırada yaralılardan birinin cep telefonunun arkadaşımızda kaldığını fark ettik.” dedi

TELEFONU GÜVENLİĞE BIRAKMAK İSTEDİ

İddiaya göre yaralı Tahsin Arslan’ın kayıp o cep telefonu önce sitenin güvenliğine bırakılmak istendi. Ancak daha sonra o telefonu Eylem Tok’un almak istediği iddia edildi. Eylem Tok da yaptığı açıklamada telefonu almadığını ileri sürdü. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Yazar Eylem Tok ile Doktor Bülent Cihantimur'un aile şoförü, kayıp telefonu Eyüpsultan Asayiş Büro'ya teslim etti.

KAYIP TELEFONLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Emniyetin yaptığı çalışmalara göre, kayıp cep telefonu İbrahim Güneş’e ait olduğu çıktı.

Polisin elde ettiği bilgilere göre kazaya tanık olan Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarından biri olan Z.H.T., kaza anında yaralılardan birine yardım etmek için telefonu sahibinden aldı. İddialara göre, telefonu aldığı kişi yaralı İbrahim Güneş’ti. Z.H.T. verdiği ifadesinde de telefonu dalgınlıkla yanında götürdüğünü belirtti. Z.H.T. daha sonra telefonu sitenin duvarına bıraktı. Sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan telefon siteye gelen Eylem Tok’un aracında yer alan ve yine kazaya tanık olanlardan D.Ö.’nün annesi B.Ö. aldı.

ŞOFÖR: ARABADA BULDUM

İddialara göre aracıda Eylem Tok’un şirket çalışanı A.K. kullanıyordu. Bugün emniyette İbrahim Güneş’e ait kayıp cep telefonunu götüren şirket şoförü A.K., polise verdiği ifadesinde, bugün arabasını temizlemek için kontrol ederken cep telefonu arabanın içinde bulduğunu iddia etti. Cep telefonu bulunca direk polise getirdiğini söyledi.

ARKADAŞLARI GÖRÜNTELERDE YER ALDI

Olay sonrası ifadesi alınan T.C.’nin 9 arkadaşınında yer aldığı güvenlik kamera görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma sürdürülüyor.