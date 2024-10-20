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        Haberler Gündem Güncel Eylem Tok hakkında savcılıktan yeni dilekçe | Son dakika haberleri

        Eylem Tok hakkında savcılıktan yeni dilekçe

        ABD'de yargılanan Eylem Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney mahkemeye sunduğu dilekçede, "İade anlaşmasının geniş bir yoruma tabi olduğu ve Tok'un resmen suçlanmamış olsa da Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesinin mümkün olduğu" belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:13 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:13
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        Eylem Tok hakkında savcılıktan yeni dilekçe
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        İHA'nın haberine göre; ABD'nin Boston kentindeki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yargılanan Eylem Tok hakkında yeni bir dilekçe sunuldu. Türkiye'ye iade davası çerçevesinde tutukluluğu devam eden Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un dava Savcısı Kristen A. Kearney, Tok'un Türkiye'ye iadesini destekleyici ek bir hukuk dilekçesini mahkemeye sundu.

        Savcı Kearney, 9 Ekim'de yapılan duruşmanın ardından mahkeme tarafından gündeme getirilen Tok'un Türkiye'de resmi olarak suçlanıp suçlanmadığı ve mahkemenin Türkiye'nin iade talebini incelerken hangi kapsamda bir değerlendirme yapacağı sorularına odaklandı.

        “TOK RESMİ OLARAK SUÇLANMADI” İDDİASI

        Eylem Tok'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'de herhangi bir suçlama ile karşı karşıya olmadığını iddia ederek, Türkiye'nin iade talebinin hukuki bir dayanağı olmadığını öne sürdü. Avukatlar, Türkiye'de Tok'a karşı resmi bir suçlama yapılmadığını, bu yüzden ABD-Türkiye arasındaki iade anlaşmasına aykırı bir durumun söz konusu olduğunu belirtti, ancak savcılık bu argümana karşı çıktı.

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        “TÜRKİYE TOK'UN İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLAR İÇİN KOVUŞTURMA BAŞLATMAYI PLANLIYOR”

        Savcılık, Türkiye'nin Eylem Tok'un işlediği iddia edilen suçlar için kovuşturma başlatmayı planladığını kaydederken, bu durumun anlaşma kapsamında iade talebinin karşılanması için yeterli olduğunu savundu. Savcılık iade anlaşmasının geniş bir yoruma tabi olduğunu ve Tok'un resmen suçlanmamış olsa da Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Tok'un savunma ekibinin aksine, savcılık, anlaşmanın içeriğine dayanarak resmi bir suçlama belgesi sunulmasının zorunlu olmadığını ve iade sürecinde bu durumun engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.

        “MAHKEMENİN KANITLARIN GERÇEKLİĞİNİ SORGULAMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR”

        Davanın önemli bir diğer unsuru ise Eylem Tok'un avukatlarının Türkiye'nin iade talebinde yer alan delillerde tutarsızlıklar olduğunu ve bu tutarsızlıkların mahkemeyi iade kararından caydırması gerektiğini savunmasına karşı savcılık, iade davalarında delillerin güvenilirliğinin ABD mahkemelerinin kapsamı dışında olduğunu belirtti. Savcılık, iade işlemlerinde mahkemenin kanıtların gerçekliğini veya delillerin güvenilirliğini sorgulama yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Bu tür incelemelerin, Türkiye'de yapılacak yargılamalarda ele alınması gerektiğini ifade etti.

        TOK'UN TÜRKİYE'DE YARGILANACAĞI VURGULANDI

        Savcılık, geçmiş davalara atıfta bulunarak, iade sürecinde delillerin güvenilirliğini sorgulamanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Tok'un Türkiye'de yargılanacağını ve delillerin güvenilirliğinin orada değerlendirileceğini vurguladı. ABD'deki mahkemelerin, iade talebinde bulunan ülkenin ceza yargılamasına karışmaması gerektiğini ifade eden savcılık, Tok'un avukatlarının delillerdeki tutarsızlıklara ilişkin iddialarının bu davada yersiz olduğunu belirtti.

        “ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İADE ANLAŞMASININ HÜKÜMLERİNE UYULMAKTADIR”

        Savcılık, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin önünde hiçbir hukuki engel olmadığını belirtti. ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasının hükümlerine tam uyulduğunu savunan savcılık, Tok'un Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. Dilekçede, daha önce benzer iade davalarına da atıfta bulunularak, ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı iade anlaşmalarının da benzer hükümler içerdiği ifade edildi. Savcılık, Tok'un iadesinin hukuki dayanağının sağlam olduğunu belirtti.

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