Exxen ücretsiz maç izleme şartları nelerdir? Exxen'de Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları ücretsiz mi yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Ludogorets ve Bodo Glimt takımları ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelelere kısa bir süre kala; dijital medya platformu Exxen'in son kampanyası sosyal medyada gündem oldu. İşte, söz konusu kampanyanın detayları ve ücretsiz maç izleme ile ilgili bilgiler...
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Fenerbahçe Ludogorets ve Bodo/Glimt Beşiktaş karşılaşmaları için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Konferans Ligi'nde günün sonucu en çok merak edilen maçları öncesi futbolseverler; Exxen'de ücretsiz maç nasıl izlenir ve Exxen'de ücretsiz maç izleme şartları nelerdir aramaları yapıyor. İşte, ayrıntılar...
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EXXEN'DE ÜCRETSİZ MAÇ NASIL İZLENİR?
Dijital medya platformu Exxen, temsilcilerimizin bu haftaki maçları özelinde yeni bir kampanya başlattı. Söz konusu kampanyaya göre bugüne kadar (26 Ekim 2023) Exxen'e üye olanlar; "ücretli üyeliğin devreye girmesi şartıyla" 10 gün boyunca platformdaki maçları ücretsiz izleyebilecek.
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2023 EXXENSPOR ÜCRETLERİ
Reklamlı Exxen Spor fiyatı
Aylık: 188 TL
Sezonluk: 157 TL
Reklamsız Exxen Spor ücreti
Aylık: 220.90
Sezonluk: 184 TL
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