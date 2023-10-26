Fenerbahçe Ludogorets ve Bodo/Glimt Beşiktaş karşılaşmaları için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Konferans Ligi'nde günün sonucu en çok merak edilen maçları öncesi futbolseverler; Exxen'de ücretsiz maç nasıl izlenir ve Exxen'de ücretsiz maç izleme şartları nelerdir aramaları yapıyor. İşte, ayrıntılar...