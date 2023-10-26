Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Exxen ücretsiz maç izleme şartları nelerdir? Exxen'de Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları ücretsiz mi? Exxen ücretsiz maç nasıl izlenir?

        Exxen ücretsiz maç izleme şartları nelerdir? Exxen'de Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları ücretsiz mi yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Ludogorets ve Bodo Glimt takımları ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelelere kısa bir süre kala; dijital medya platformu Exxen'in son kampanyası sosyal medyada gündem oldu. İşte, söz konusu kampanyanın detayları ve ücretsiz maç izleme ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 22:44 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Ludogorets ve Bodo/Glimt Beşiktaş karşılaşmaları için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Konferans Ligi'nde günün sonucu en çok merak edilen maçları öncesi futbolseverler; Exxen'de ücretsiz maç nasıl izlenir ve Exxen'de ücretsiz maç izleme şartları nelerdir aramaları yapıyor. İşte, ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          EXXEN'DE ÜCRETSİZ MAÇ NASIL İZLENİR?

          Dijital medya platformu Exxen, temsilcilerimizin bu haftaki maçları özelinde yeni bir kampanya başlattı. Söz konusu kampanyaya göre bugüne kadar (26 Ekim 2023) Exxen'e üye olanlar; "ücretli üyeliğin devreye girmesi şartıyla" 10 gün boyunca platformdaki maçları ücretsiz izleyebilecek.

        • 3

          2023 EXXENSPOR ÜCRETLERİ

          Reklamlı Exxen Spor fiyatı

          Aylık: 188 TL

          Sezonluk: 157 TL

          Reklamsız Exxen Spor ücreti

          Aylık: 220.90

          Sezonluk: 184 TL

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Habertürk Anasayfa