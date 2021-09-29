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Exxen TV Şampiyonlar Ligi canlı maç nasıl izlenir? Exxen üyelik alma nasıl yapılır? Exxen spor fiyat listesi

Exxen fiyat listesi, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının Exxen'de yayınlanması nedeniyle gündemde. Spor severler "Exxen üyelik ne kadar, Exxen üyelik nasıl alınır?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Exxen fiyat listesi ve Exxen spor hakkında...

29.09.2021 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Exxen TV Şampiyonlar Ligi canlı maç nasıl izlenir? Exxen üyelik alma nasıl yapılır? Exxen spor fiyat listesi

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bu yıl dijital yayın platformu Exxen üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler Exxen üyeliğini araştırıyor. İşte Exxen'de Avrupa maçlarının yayınlanacağı Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

ExxenSpor'a üye olmanın pek çok yolu var.

Eğer bir Exxen üyeliğiniz varsa Mobil uygulamamız veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

ExxenSpor üyelik paketine SMS ile üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için “EXXENSPOR”, Reklamsız üyelik için “EXXENSPOR REKLAMSIZ” yazıp 9300'a SMS göndererek üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

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