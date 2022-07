EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ 2022



Exxen üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:



Reklamlı Exxen Üyelik Paketi Ücreti:



Yıllık Paket: 16,60 TL x 12 ay



2 ay hediye



Vade farksız 12 ya taksitle



Aylık Paket: 19,90 TL



Taahhüt yok



Dilediğin zaman iptal et



Reklamsız Exxen Üyelik Paketi Ücreti:



Yıllık Paket: 24,90 TL x 12 ay



2 ay hediye



Vade farksız 12 ya taksitle



Aylık Paket: 29,90 TL



Taahhüt yok



Dilediğin zaman iptal et



EXXEN + EXXENSPOR ÜYELİK ÜCRETİ



Exxen + Exxenspor üyelik ücreti reklamlı ve reklamsız paket olarak ikiye ayrılmaktadır:



Reklamlı Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti



Sezonluk Paket: 44,80 TL x 12 ay



Vade farksız 12 ya taksitle



Aylık Paket: 59,80 TL



Taahhüt yok



Dilediğin zaman iptal et



Reklamsız Exxen + Exxenspor Üyelik Paketi Ücreti



Sezonluk Paket: 54,80 TL x 12 ay



Vade farksız 12 ya taksitle



Aylık Paket: 69,80 TL



Taahhüt yok



Dilediğin zaman iptal et