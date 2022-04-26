Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26 Nisan Salı günü 20.30'da seyirci ile buluştu. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizi 29. bölümü ile ekranlara geldi. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey izleme linki...
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE!
Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilir.
https://www.fox.com.tr/Evlilik-Hakkinda-Her-Sey/izle
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 29. BÖLÜM ÖZETİ!
Erman ve Çolpan’ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahele eder. Sanem’in yaptığı şey, Çolpan’ın evliliklerini öğrenmesini engellemiştir ancak Bora’yı ve ilişkilerini büyük bir çıkmaza sokar.
Sanem durumu düzeltebilmek için Azra’dan yardım ister. Fakat bu sefer fazla ileri giden Sanem’in bu durumu düzeltmesi hiç de kolay olmayacaktır. Eskimiş bağnaz törelerin kurbanı olan Gülistan, çok sevdiği oğlunu kaybetmemek için Çolpan’ın yardımını ister. Çolpan zor durumdaki Gülistan’a yardım etmeyi kabul eder. Fakat Gülistan hakkında öğreneceği gerçekler, davayı iyice karmaşık bir hale getirecektir. Efe, Azra ile arasındaki yakınlığı bir sonraki adıma taşımayı ümit ederken, Azra’nın sadece arkadaş olduklarını iddia etmesi ikili arasındaki gerilimi arttırır.
Efe Azra’nın hislerinin arkadaşlığın ötesinde olduğunu fark etmesini sağlamak için bir plan yapar. Tekin, Erman’dan usulünce Çolpan’ı kendisinden istemesini ister ve biraz zorlansa da Erman ve Çolpan’ı ikna etmeyi başarır. Fakat bu isteme töreni elbette olaysız geçmeyecek, Cevher ve Arsen ailelerinin şanına yakışır bir sansasyonla son bulacaktır.
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