Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 19 Nisan Salı günü 20.30'da seyirci ile buluştu. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Sumru Yavrucuk'un bulunduğu dizi 28. bölümü ile ekranlara geldi. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey izleme linki...
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE!
Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilir.
https://www.fox.com.tr/Evlilik-Hakkinda-Her-Sey/izle
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 28. BÖLÜM ÖZETİ!
Hiçbir şey hatırlayamadıkları kayıp zamanın gizemini çözmek ve Yalın’ı bulmak için geriye dönük adımlarını takip etmek zorunda kalan Sanem, Bora ve Güneş’i büyük bir macera beklemektedir. Azra’yı kırdığı için çok pişman olan Efe kızının ölümünden sorumlu olan Aziz’le yüzleşir.
Bu yüzleşme aslında Efe’nin kendisiyle yüzleşmesidir. Aklındaki sorulara cevap arayan Efe’nin aradığı cevap ise Azra’nın kendisidir… Azra, Nagehan ve Ekrem davasında önemli bir bilgi edinir. Dava ilerledikçe Aziz, Nagehan ve Ekrem üçgeninin ardındaki sırlar ortaya çıkmaya başlar.
Geçmişi ve geleceği arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Nagehan’ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Yavaş yavaş her şeyi hatırlamaya başlayan Aziz ise geçmişinin günahlarından temizlenmeye hazırdır. Çolpan ve Erman evlilik kararlarını duyuracakları büyük bir aile yemeği tertip ederler. Sanem ve Bora’nın son anda katıldıkları akşam yemeği, tüm aile için, beklenmeyen bir sürprizle sonlanır.
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