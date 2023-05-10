Evlerine taş fırlatıldığını düşünmüştü... Çatıyı deldi!

HABERTURK.COM

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir evin çatısını meteorit (göktaşı) olduğu düşünülen bir cisim deldi. Üst kattaki yatak odasına düşen göktaşı, parke zeminde ve tavanda hasara yol açtı.

Düştüğünde sıcak olan yaklaşık 1.8 kilogram ağırlığındaki ve patates büyüklüğündeki taşa müdahale edildi.

YATAK ODASINA TAŞ ATTIKLARINI DÜŞÜNDÜLER Daily Mail'de yer alan haberine göre polis ekipleri eyaletin başkenti Trenton'un kuzeyindeki Hopewell Township'teki konutta ciddi bir hasar olmadığını ve kimsenin yaralanmadığını belirtti. Evin sahibi olan Suzy Kop, birisinin üst kattaki yatak odasına taş attığını düşündüklerini ancak kısa süre sonra durumun hiç de öyle olmadığını fark ettiklerini ifade etti. Aile cismi daha detaylı inceleyecek bir astrofizikçiyle görüşmeyi planladıklarını ekledi. Kop basına yaptığı açıklamada, O cisme dokundum çünkü rastgele bir taş olduğunu düşündüm, taş sıcaktı" diyerek cismin göktaşı olduğunu düşündüklerini aktardı. Kop, bir tür radyoaktif maddeye maruz kalmış olma ihtimaline karşı tehlikeli madde görevlilerinin evlerine geldiğini söyledi. Evin sahibi, olay sırasında evde kimsenin bulunmamasının kendisini rahatladığını anlattı.

4-5 MİLYAR YAŞINDA OLABİLİR Franklin Enstitüsü'nün baş astronomu Derrick Pitts, kayanın 4 ila 5 milyar yaşında olabileceğini ifade etti. Pitts, "Cisim, bunca zamandır uzayda dolaşıyordu ve şimdi Dünya'ya geldi ve tam kucaklarına düştü. Taşın bir eve çarpması ve insanların onu alabilmesi gerçekten alışılmadık bir durum. Tarihte çok az kez gerçekleşmiştir" dedi. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. YASTIĞINA DÜŞTÜ... KIL PAYI KURTULDU

ÖNERİLEN VİDEO