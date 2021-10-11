Yastığına düştü... Kıl payı kurtuldu

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Kanada'nın British Columbia bölgesinde yaşayan Ruth Hamilton isimli kadın, gece saatlerinde çarpma sesiyle uyanarak yatağından sıçradı.

Daily Mail'in haberine göre neye uğradığını şaşıran Hamilton yastığının üzerinde, başını koyduğu yerin hemen yanında bir taş gördü ve yaşananları polise bildirdi.

GÖKYÜZÜNDEKİ IŞIK OLAYI AYDINLATTI

Yakınlarda bulunan Kicking Horse Kanyonu'nda kontrollü patlama yapılmış olabileceğinden şüphelenen polis ekibi, proje çalışanlarını aradı.

Çalışanlar, herhangi bir patlama gerçekleşmediğini ancak gökyüzünde parlak bir ışık gördüklerini belirtti.

Bununla birlikte olayın yaşandığı gün, kent sakinleri de Louise Gölü üzerinde kayan bir yıldız gördüklerini bildirdi.

Bunun üzerine taşın göktaşı olduğu anlaşıldı.

Neyse ki yara almayan Hamilton, "Olay yaşandığında titriyordum ve korkmuştum, saldırıya uğradığımı sandım. Gökten düşmüş olabileceğini fark ettiğimizde neredeyse bir rahatlama oldu" dedi.

Yastığa düşen göktaşının görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken Hamilton, göktaşını torunları için hatıra olarak saklamayı planladığını ifade etti.