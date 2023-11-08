Evler imalathane çıktı: 18 gözaltı

Tekirdağ'da evleri imalathaneye çevirmişler: 18 gözaltı
Tekirdağ'da kaçak ürünlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 ev, 4 iş yeri ve depoda arama yapıldı. Ev ve iş yerlerinin kaçak sigara imalathanesine dönüştürüldüğü görülen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 08.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:13
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde 15 ev, 4 iş yeri ve depoda arama yaptı.
Aramalarda, 446 bin makaron, 143 kilogram tütün, 13 sigara sarma makinası ve 2 kompresör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.