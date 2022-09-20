Evladını kaybeden Fatih Terim'in kızı paylaşımıyla yürekleri dağladı!

Geçtiğimiz sene cinsiyetini öğrenen ve hamilelik sevincini sevenleri ile paylaşan Merve Terim Çetin, bir süre sonra bebeğini kaybederek büyük bir acı yaşamıştı. Merve Terim konu ile ilgili o gece yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAKTI

2011 yılında iş insanı Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturan Merve Terim ilk çocuğu Yaman'ı 6.5 aylıkken dünyaya getirmişti. 2014 yılında ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü isim, 2021 Ekim'de ise ikinci bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.