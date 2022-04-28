Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki İsmail Satıcı, evinin bahçesinde oluşturduğu yuvada leylekleri misafir ediyor.
Devlet Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Satıcı, gençlik yıllarında evinin çatısına yuva yapan leyleklerle ilgilenmeye, her yıl yuvalarını onarmaya başladı.
Yuvalar nedeniyle evinin çatısında gerekli onarımı yapmakta zorlanan Satıcı, 15 yıl önce çareyi kuruyan bir ağacın üzerine leylekler için özel bir platform yapmakta buldu.
Satıcı, kepçe yardımıyla evinin bahçesine getirdiği yaklaşık 6 metre uzunluğundaki kurumuş ağacın tepesine yerleştirdiği platformun çevresine destekler yaparak leylekler için yuva hazırladı.
19 yaşından bu yana yaşadığı evin bahçesinde 60 yıldır leylekleri misafir eden Satıcı, göçmen konuklarının gelişini her yıl heyecanla bekliyor.
"GEÇ GELDİĞİNDE BENİ ADETA SANCI TUTUYOR"
İsmail Satıcı, bahçesindeki yuvada "Hacı Baba" ile "Hacı Anne" ismini verdiği leylekleri konuk ettiğini söyledi.
Leylekleri çok sevdiğini, geç geldikleri zaman çok üzüldüğünü ifade eden Satıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Leylekler geldiğinde çocuklar gibi mutlu oluyorum. Çocuklara telefon ediyorum 'geldi, leyleklerim geldi' diye. Ben onları çocuklarım gibi kabul ediyorum. Geç geldiğinde beni adeta sancı tutuyor. 'Falanca yere leylek gelmiş, havada leylek görmüşler' dediklerinde gözümü gökyüzünden ayırmam. Biz artık onları benimsedik."
Yuvada yavrular olduğunda neşelendiğini aktaran Satıcı, "Leylekler geldiklerinde de gittiklerinde de çok seviniyorum. Gittiklerinde asla üzülmem. Vade ve zamanı geldiğinde giderler. Geldikleri zaman tabii ayrı bir mutlu oluyorum. Geldiğinde gagasıyla tak tak ses çıkartır geldiğini duyurur bana. Sonra hemen yuvayı temizlemeye başlar." diye konuştu.
Bahçede kuşlar için yaptığı yuvanın da çok sağlam olduğunu dile getiren Satıcı, "Benim yaptığım leylek yuvası şimdi son model. Yuvayı değiştirdiğimde beğenmezse kahrolurum, yuvayı beğenmeyip de kaçsa ne yapacağımı bilemem." dedi.
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